الأدخنة تحاصر شخصًا داخل شقة بحدائق القبة والمطافي تنقذه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص بحالة اختناق في حريق شقة بحدائق القبة اليوم الخميس.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع الساقية.

3 سيارات إطفاء دفع بها مدير الإدارة العامة للحماية المدني بالقاهرة بالتنسيق مع نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث لعقار مكون من 4 أدوار مما أسفر عن مصاب بحالة اختناق.

أخمد رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.