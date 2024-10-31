ضبط قائد سيارة عرض حياة المواطنين للخطر في استعراض مروري على "الأوتوستراد"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو في القاهرة يتضمن قائد سيارة يسير برعونة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتعلق بسير موكب زفاف بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة، حيث قام قائد إحدى السيارات بحركات استعراضية وتعطيل الحركة المرورية، مما عرض حياته والمواطنين للخطر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.