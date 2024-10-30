شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الاقتصاد.. تليفزيون الخليج 365 يكشف تفاصيل تقارير صندوق النقد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

بث تليفزيون الخليج 365 تغطية إخبارية من إعداد أحمد إسماعيل وتقديم جيرمين شلبى تناولت تفاصيل تفاصيل تراجع الدين العام الخارجى لمصر وفقا للمؤشرات الأخيرة للدين العام.

وكشف أحمد يعقوب مدير تحرير الخليج 365 فى مداخلة تليفونية من العاصمة الأمريكية واشنطن عن صدور تقارير صادرة عن البنك الدولى وصندوق النقد تشير إلى تحسن الاقتصاد المصرى وذلك خلال مشاركته اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى.

وأوضح مدير تحرير الخليج 365 فى حديثه أن التحسن الاقتصادى جاء نتيجة للاستثمارات الاجنبية المباشرة والاموال التى تم ضخها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج.

لأول مرة يشهد الدين العام الخارجى لمصر اتجاها نزوليا قويا، حسب المؤشرات الأخيرة للدين العام، حيث أظهرت المؤشرات تراجع الدين العام الخارجى لمصر بأكثر من 15مليار دولار (تراجع الدين الخارجى لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) حسبا أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى منذ أيام.

وتراجع إجمالى الدين الخارجى إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، فى الوقت الذى زاد فيه الاحتياطى النقدى الخارجى إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر.

وتراجع الدين العام، لا يجب أن ننظر إليه على أساس أنه مجرد رقم، بل هو يتخطى ذلك بكثير، حتى ولو كان هذا الرقم صغير نسبيا بالنسبة لإجمالى الدين، إلى أنه إشارة واضحة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد وأن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد العام بدأت تؤتى ثمارها، كما أنه إشارة واضحة للمستثمرين باستقرار الوضع الاقتصادى فى مصر وأن أى استثمارات به ستكون آمنة ورابحة أيضا، وبالتالى سيكون عامل جذب لاستثمارات أجنبية مباشر جديدة فى السوق المصري.