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السكة الحديد تعلن قيام وانتهاء عدة قطارات من محطة بشتيل

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شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن قيام وانتهاء عدة قطارات من محطة بشتيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 10:14 ص

اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها اليوم أنه بدءا من يوم الجمعة الموافق 1/ 11 / 2024 تقرر وقوف كافة القطارات المكيفة ( التالجو – VIP - الأسبانى المطور - الأسبانى – الفرنساوى – الثالثة المكيفة - ذاتية التهوية ) بـ محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل على خط القاهرة / أسوان والعكس لصعود ونزول الركاب مع استمرار قيام وانتهاء القطارات من محطة مصر بالقاهرة، طبقاً لجداولها المقررة.

كما أشار البيان إلى أنه اعتباراً من 1/ 11 / 2024 تقرر بدء قيام وانتهاء قطارات النوم المتجهه إلى أسوان والقادمة منها بمحطة قطارات صعيد مصر بدلاً من محطة القاهرة.

وأكدت الهيئة على وقوف القطارات القادمة من الاسكندرية والمتجهة الى أسوان أو العكس بكل من محطتي القاهرة، وكذلك محطة قطارات صعيد مصر.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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