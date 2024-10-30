شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بمجلس الأمن: نطالب بإقرار هدنة مؤقتة والسماح بدخول المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

طالب مندوب مصر بمجلس الأمن، إقرار مجلس الأمن هدنة مؤقتة والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأكد مندوب مصر بمجلس الأمن، أن مصر ستستمر في بذل الجهود لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.



وأشار إلى أن إسرائيل قتلت أكثر من 42 ألفا في قطاع غزة وهجرت قسريا المدنيين لأكثر من مرة، مشددا على أن إسرائيل ما كانت تواصل جرائمها سوى بسبب ضعف المؤسسات الدولية.



وشدد على المجلس أن يتبنى قرارا وفق الفصل السابع يلزم إسرائيل وقف حربها على غزة ولبنان، كما يجب أن نعمل جميعا لوقف محاولات إسرائيل قتل حل الدولتين.



وتابع: "يجب انسحاب الاحتلال من فلسطين ولبنان وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن".