مسؤول بالآثار: إزالة 10 مقابر تاريخية.. وأسرة البارودي طلبت رفات موتاها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم إزالة كوبري السيدة عائشة، إلى جانب تنفيذ المزيد من الأعمال التي من شأنها تيسير حركة المرور في المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد: "سيتم إزالة 10 مقابر تاريخية ونقلها إلى مقبرة تحكي تاريخهم، حيث يُجرى حاليًا إنشاء مقابر الخالدين"، مشيرًا إلى أن وجود مجاري مائية قد أثر على منطقة المقابر، ما يتطلب إزالتها.

وأضاف: "أن بعض الأهالي رحبوا بنقل المقابر، حيث يحصلون على مقابر أخرى قريبة وبنفس المساحة، تكون بعيدة عن المياه الجوفية، ويتم نقل الرفات من المقبرة التاريخية."

وتابع رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، أن التنسيق جارٍ بين وزارة الأوقاف والمحافظة وهيئة تنشيط السياحة بشأن إزالة المقابر، مؤكدًا أن عمليات نقل الرفات تتم وفق الأسس العلمية، ليتم وضعها في مقابر الخالدين، مشيرًا إلى أن أسرة محمود سامي البارودي (رئيس وزراء مصر سابقًا) طلبت رفات المتوفين من مقبرتهم الخاصة بمنطقة السيدة عائشة.

واختتم رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار بقوله إن مقابر الخالدين تليق بالرموز والقامات المصرية التي سيتم نقلهم إليها.