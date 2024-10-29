اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجأة بشأن البيض المستورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال أحمد نبيل عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن البيض المستورد الذي دخل المنافذ خلال الأيام الماضية، وزنه أقل من أوزان البيض الذي يتم تداوله بالسوق إذ تصل وزن الكرتونة منه لـ2 كيلو فقط.

وأضاف "نبيل"، في تصريحات لمصراوي، أن خطوة استيراد البيض كارثية وتحارب الإنتاج المحلي، موضحًا أنه غير معلوم مدى صلاحيتها وسلامتها وعدم إصابتها بأي أمراض من شأنها أن تؤثر على الدواجن حال اختلاطها.

وتابع: "كما أن هناك توجيه من القيادة السياسية بتوطين الصناعة، فطلما استوردنا بيض كان الأولى نستورد مصل للدواجن وعلف وبكده كانت الأسعار هتتراجع لكن قرار الاستيراد بيحارب المنتجين".

واشار نبيل، إلى أن سوق الدواجن بدأ يتعافى منذ أول أكتوبر أي مع انتهاء فترات ارتفاع درجات الحرارة وعودة الأجواء لطبيعتها.

يذكر، أن وزير التموين صرح في وقت سابق، بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من خلال الشركات التابعة لها، تعاقدت على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض، بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة.

وصلت بالفعل أول شحنة من البيض المستورد 20 أكتوبر 2024، عبر مطار القاهرة الدولي، وجارٍ شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024.

وأضاف الوزير، أنه سيتم زيادة معدلات الضخ في المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة تصل إلى 10 آلاف طبق أسبوعيًا بسعر 150 جنيها للطبق الواحد (30 بيضة)، بما يساهم في سد احتياجات السوق المصرية واستقرار أسعار بيض المائدة