محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29-10-2024، على كافة أنحاء المحافظات بالجمهورية.

ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المقرر أن تسود حالة طقس اليوم الثلاثاء 29-10-2024، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب الهيئة، فإن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، كما أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية على مدار الـ6 أيام المقبلة خلال الفترة من الثلاثاء 29 أكتوبر حتى الأحد المقبل 3 نوفمبر 2024.

وقالت الأرصاد، إنه يسود خلال هذه الفترة طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أنه توجد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 31 أكتوبر الحالي.