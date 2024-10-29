خبير في تحقيقات قضية طبيب النساء المعتدي على بناته: "الفيديو والتسجيلات للمتهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قررت النيابة العامة إحالة طبيب نساء متهم بالتعدي جنسيًا على بناته الثلاثة إلى محكمة الجنايات، إذحددت جلسة 31 أكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمته.

وحصل "الخليج 365" على نسخة من تحقيقات النيابة، في القضية رقم 10367 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، في واقعة اتهام طبيب نساء بالتعدي جنسيًا على بناته الثلاثة بعد تهديدهن وحبسهن ومنعهن من أي تواصل مع الآخرين.

وقدمت المجني عليها الأولى مقطع فيديو للنيابة العامة، يثبت تعدي والدها على شقيقتها المجني عليها الثالثة.

وقال شاهد الاثبات "خبير من الهيئة الوطنية للإعلام"، إن المقطع المصور محل الواقعة يسير بصورة طبيعة دون تلاعب أو تدخل فني، لافتا إلى أن الفيديو لا يوجد فيه حذف أو إضافة أو مونتاج.

وأشار إلى أن صوت الرجل المسموع بالمقطع المصور والصوت المسجل على الهاتف محل الواقعة هما لصوت المتهم، مؤكدا أنه لم يحصل أي تدخل فني فيهم بأي شكل من الاشكال.

وثبت في تحقيقات النيابة العامة، أن المقطع المصور محل الواقعة هو محل سكن الشاهدات من الأولى إلى الثالثة والمتهم وفيه يظهر الأخير حال مواقعته للشاهدة الثالثة، ويظهر على وجهها إبان إتيانها الاستياء الشديد وعدم الرضاء والبكاء.

كما ثبت للنيابة العامة أن المحادثات الصوتية المسجلة على الهاتف آنف البيان تدور حول غزل المتهم للشاهدة الثالثة، وتحدثه عن أجزاء حساسة في جسدها، وشراءه لها عدد من قمصان النوم، وكذا صوت قبلات.