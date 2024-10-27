أمينة الفتوى: أكل ميراث المرأة تعد على حدود الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حرمان المرأة من الميراث يُعتبر من أكبر المحرمات التي يمكن أن يرتكبها الإنسان.

وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره على قناة الناس، اليوم الأحد، إلى أن هناك اعتقادات خاطئة تتداول في بعض القرى، حيث يعتقد البعض أن المرأة ليس لها حق في الميراث وأن المسؤولية تقع على عاتق الأخوة أو الأقارب.

وقالت إن الشريعة الإسلامية قد أقرّت حقوق المرأة في الميراث بشكل واضح، وقد قسم الله عز وجل الميراث بنفسه، مما يدل على عظمة هذا الحكم وضرورة الالتزام به، لافتة إلى أن التعدي على حقوق المرأة في الميراث هو تعدٍ على حدود الله، وهو فعل محرم شرعًا، ويجب على المجتمع توعية الأفراد بأهمية احترام حقوق جميع الورثة، سواء كانوا رجالًا أو نساء.

ودعت إلى ضرورة إحياء قيم العدل والمساواة في المجتمع، والتأكيد على أن الميراث حق من حقوق الله، وأن أي محاولة للاستيلاء عليه تُعتبر تجاوزًا شرعيًا يستوجب العقوبة.