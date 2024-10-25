غير مطابقة ومغشوشة.. تحذير رسمي من 3 أدوية بالسوق (هكذا تكتشفها)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، عددًا من التحذيرات خلال شهر أكتوبر الجاري، بخصوص تشغيلات غير مطابقة للمواصفات أو عبوات مجهولة المصدر لبعض المستحضرات، متداولة في السوق المصري، مطالبة بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من تلك التشغيلات.

حمل المنشور الأول رقم 47 لسنة 2024، ويختص بالتشغيلة رقم C323705 لدواء "phenytin cap 100 mg"، من إنتاج شركة النيل؛ مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

ودواء فينيتوين (Phenytoin) بتركيز 100 ملغ هو مضاد للصرع، يُستخدم بشكل رئيسي لعلاج ومنع نوبات الصرع، ويعمل على استقرار النشاط الكهربائي في الدماغ، مما يساعد على تقليل تكرار النوبات وشدتها.

كما أصدرت منشورا حمل رقم 48 لسنة 2024، ويختص بالتشغيلة رقم 221531A لدواء "Neurimax soft gelatin capsule"، من إنتاج شركة كيميفارم؛ مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

وكبسولات نيوريمكس (Neurimax) هي مكمل غذائي يُستخدم لدعم صحة الأعصاب، وتقوية الجهاز العصبي، وحالات الإجهاد ونقص التغذية.

كما حذر منشور رقم 49 لسنة 2024، من التشغيلتين رقم "2211082 – 2307036/CJJ"، لدواء "SCARO PLUS CREAM 50GM"؛ طبقا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

وكريم SCARO PLUS هو كريم موضعي يُستخدم للمساعدة في علاج وتقليل ظهور الندبات وآثار الجروح والحروق، ويعمل على تحسين مظهر الجلد المتضرر. يحتوي الكريم عادة على مزيج من المكونات الفعالة التي تدعم تجديد الجلد وترطيبه.

ماذا تفعل حال اكتشاف تلك العبوات؟

أكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات تختص بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط، ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

وأشارت إلى أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي، يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.