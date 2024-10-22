شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب" الصينية: دول بريكس تمثل نصف سكان العالم و20% من التجارة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم القمة الـ16 لدول مجموعة بريكس فى مدينة قازان الروسية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهي القمة الأولى بعد توسعة الأعضاء التى شملت عدة دول، مما يمثل محطّة تاريخية جديدة في عمر المجموعة، وفقا لصحيفة الشعب الصينية.

وقالت الصحيفة إنه من إنشاء بنك التنمية الجديد إلى تطوير شراكة الثورة الصناعية الجديدة، ومن التوصل إلى إطار شراكة في الاقتصاد الرقمي إلى تعزيز التعاون في الإنتاج وسلاسل التوريد، ومن تعميق التعاون في مجال الأمن الغذائي إلى تعزيز التنمية المستدامة، حققت دول البريكس تقدما قويا معا.

وتتصدر المجموعة طليعة التطور العلمي والتكنولوجي، وتعمل على تطوير التنمية الخضراء وصناعة الفضاء والتكنولوجيا الحيوية. مما يضخ قوة فعالة في التنمية العالمية.

وتلتزم المجموعة باعتماد آلية تعاون تحقق العدالة والإنصاف، وتساهم بحكمتها في تحسين نظام الحوكمة العالمية. وفي مواجهة التعددية والمنافسة بين القوى المهيمنة، وجهت دول البريكس المزيد من الدعوات لتحقيق العدالة نيابة عن دول الجنوب العالمى.



وكان التعاون بين دول بريكس دائما منفتحا وشاملا. وفي مواجهة الاختيار بين حوار الحضارات أو صراع الحضارات.