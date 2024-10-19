شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس يؤكد لوفد الكونجرس الأمريكى ضرورة وقف الحرب بغزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى يؤكد لوفد الكونجرس الأمريكى ضرورة وقف الحرب فى غزة ولبنان

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسى يؤكد لوفد الكونجرس الأمريكى ضرورة وقف الحرب فى غزة ولبنان.. الرئيس: يجب المضى بقوة فى مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فورى.. والوفد الأمريكى نثمن دور الرئيس السيسى فى بذل الجهود المتواصلة لإرساء السلام والاستقرار

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