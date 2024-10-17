شكرا لقرائتكم خبر عن منها لمخبز ومحل جزارة شهير.. تحرير 21 محضر سرقة كهرباء خلال حملة بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

شن حى الدقى تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وشركة كهرباء القاهره الكبرى، حملة مكبرة بشارع التحرير، لضبط حالات سرقة الكهرباء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضر سرقة للتيار الكهربائى، منها لمخبز ومحل جزارة شهير، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وجه بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدى أى منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أى مخالفات ومواجهتها فى الحال لتحقيق الانضباط.

وكلف المحاف، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تخصيص كل منهم ليوم إسبوعيًا للقاء المواطنين، لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم وسرعة البت بها، مشددًا على ضرورة الإعلان بالوحدات المحلية عن موعد تلك اللقاءات لتمكين الراغبين من عرض المشكلات والطلبات الخاصة بهم.



حملة بالدقي لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي



ضبط حالات سرقة التيار الكهربائي بالدقي