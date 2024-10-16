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مدبولي: تحرك سريع ومستهدفات واضحة لتحقيق نمو سنوي بقطاع السياحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع السياحة يمثل جزءًا أساسيًا من أولويات الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد المصري.

وأوضح "مدبولي"، في مؤتمر صحفي بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، أن التقديرات قبل الأزمة الإقليمية الحالية كانت تشير إلى تجاوز عدد 18 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن هناك تحركًا سريعًا ومستهدفات محددة لتحقيق نمو سنوي في هذا القطاع.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن القمة المصرية التي تمت على أرض مصر، تحمل العديد من الرسائل المهمة في هذا التوقيت، وناقشت الأوضاع الإقليمية، والتعامل مع المتغيرات السريعة التي تحدث.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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