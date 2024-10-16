شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تقييمات الطلاب هدفها معرفة مستوى التلاميذ ونقاط الضعف والان مع تفاصيل الخبر

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على استمرار أعمال التقييمات للطلاب سواء الأسبوعية أو الشهرية، موضحة أن التقييمات هدفها معرفة نقاط القوة والضعف لدى الطلاب ومستوى التلاميذ الحقيقى، خاصة أن هناك دفعات من تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية تغيبوا عن المدارس وقت انتشار فيروس كورونا، مما تسبب فى ضعف القراءة والكتابة لدى التلاميذ، موضحة أن التقييمات سوف تساهم فى معرفة المستوى الحقيقى للطلاب، ويجب على أولياء الأمور مساعدة المدرسة فى هذا الأمر من خلال الوقوف على مستويات الطلاب وعظم التركيز فى تحصيل الدرجات، لأنها ليست الهدف الأكبر أو الأساسى فى عملية التقييم.

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقييم الأسبوعي للصف الثاني الثانوي، والتقييم الأسبوعي، والتقييم الأسبوعى للصف الثاني الإعدادي، بجانب التقييم الأسبوعي للصف الأول الإعدادي، والتقييم الأسبوعي للصف الأول الثانوي، على بوابة التعليم الإلكترونيه بموقع وزارة التربية والتعليم التقييم، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لمعرفة أسئلة وموضوعات التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والأداءات الصفية.

https://moe.gov.eg/elearningenterypage/