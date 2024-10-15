شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يبعث برقية شكر للرئيس السيسى على حفاوة الاستقبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى ، برقية شكر، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إثر مغادرته القاهرة، وفق "واس".

أعرب ولى العهد عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة فى مصر ، مشيرا إلى أهمية المباحثات التى جرت مع الرئيس السيسى ، وما حملته من تأكيد على متانة العلاقات المصرية السعودية والرغبة المشتركة في تعزيز تلك العلاقات، والعمل على التنسيق المستمر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البليدين.

وجاء في نص البرقية التالي:

"صاحب الفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة."

"فخامة الرئيس، لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي أجريناها مع فخامتكم متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

"متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق الرخاء والازدهار، وتقبلوا فخامتكم تحياتي وتقديري".

