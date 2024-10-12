شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تُعلن افتتاح لجنة مصر العطاء مركز أشعة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد أمين زارع عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر لجنة مصر العطاء، عن قيام اللجنة بافتتاح مركز أشعة تخصصية بمحافظة أسيوط بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى لخدمة أهالى محافظة أسيوط، وذلك بعد أن انتهت من كافة التراخيص اللازمة للتشغيل الآمن.

وأشار إلى أن المركز سيخدم فئة كبيرة من أهالى المحافظة بأسعار رمزية وبأقل تكلفة حيث أن اللجنة قائمة لمساعدة أهالى المحافظات النائية والمرضى غير القادرين فى جميع أنحاء الجمهورية.

كما أفاد مقرر اللجنة، أن مصر العطاء دائماً تمد يدها لمساعدة المحتاجين فى مصر وخارجها سواء بالاجهزة الطبية للمستشفيات الحكومية التى تعالج غير القادرين أو غيرها من الأنشطة الاغاثية العاجلة والموسمية، مثل: مساعدة ضحايا الفيضانات والحوادث وأيضاً حفر آبار لمناطق نائية لتوفير مياه صالحة للشرب والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والسماعات الطبية ومصاريف العلاج والعمليات.

وأكد زارع أن مصر العطاء هى الذراع الإغاثى واحدى اللجان التابعة للنقابة العامة لأطباء مصر، ولها فروع فى النقابات الفرعية فى جميع المحافظات وتحت رقابة الدولة، كما أن مصر العطاء موردها الأساسى والوحيد هو تبرعات المواطنين وكافة أنشطتها وأعمالها لخدمة المواطنين وإغاثتهم.