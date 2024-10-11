قبيل تشغيله التجريبي.. 63 صورة ترصد المتحف المصري الكبير ومحيطه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء أن مساحة المتحف المصري الكبير تتجاوز 300 ألف متر مربع، ويحتوي على عدد من قاعات العرض، حيث تعتبر كل واحدة منها أكبر من العديد من المتاحف الموجودة حاليًا في مصر والعالم.

ويعتبر المتحف المصري الكبير أحد أبرز الإنجازات الحديثة لمصر، إذ تم إنشاؤه ليكون صرحًا حضاريًا وثقافيًا وترفيهيًا عالميًا متكاملاً، ويهدف ليكون الوجهة الأولى لكل المهتمين بالتراث المصري القديم، حيث يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة كأكبر متحف في العالم.

ويحتوي المتحف على مجموعة كبيرة من القطع الأثرية الفريدة، من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، التي ستعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922.

كما يضم المتحف أماكن مخصصة للأنشطة الثقافية والفعاليات، مثل متحف للأطفال، ومركز تعليمي، وقاعات عرض مؤقتة، وسينما، ومركز للمؤتمرات. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مناطق تجارية تشمل محلات تجارية، كافيتريات، ومطاعم، فضلاً عن الحدائق والمتنزهات.

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