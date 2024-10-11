شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الكنيسة تقدم خدماتها الطبية فى دول أفريقيا باسم مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، عدد من السفراء منهم السفيرة ميادة عصام، سفيرة مصر في زامبيا، حيث قدمت الشكر للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على وجود مستشفى قبطي في زامبيا، معربةً عن أملها في توسيع خدمات المستشفى لتلبية احتياجات الشعب الزامبي.

وأكد قداسة البابا أن الكنيسة تقدم خدماتها الطبية في دول أفريقيا باسم مصر، ومن منطلق إدراكها للاحتياج الإنساني لهذا النوع من الخدمات في إفريقيا، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خبرات متقدمة في مجال الصحة مقارنةً بالعديد من الدول الأفريقية، وتمنى لها التوفيق في أداء مهامها.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، السفير عبيد بوامه أكوا سفير دولة غانا في مصر.

وعبر السفير عن سعادته بعمله في مصر، مشيرًا إلى أنه يفرح كثيرًا بزيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية لحضور قداس عيد الميلاد، كما أشاد باهتمام ومحبة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل المصريين. وأعرب عن إعجابه بتاريخ مصر وجمال طبيعتها، مشيرًا إلى جمال مدينة العلمين والعاصمة الإدارية وسرعة إنشائهما.

وقدم قداسة البابا للسفير نبذة عن تاريخ مصر العريق المتميز بتراكم سبع حضارات فيه، وبالتعايش السلمي للمصريين على مر العصور. وأكد قداسته على أهمية العاصمة الإدارية باعتبارها مستقبل الوطن.

وفي ختام اللقاء، طلب السفير من قداسة البابا الصلاة من أجل غانا، التي تستعد هذا العام لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وتمنى قداسة البابا للسفير التوفيق في مهامه.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، السيدة يِسِت رومان سفيرة جمهورية الدومينيكان لدى مصر.

وعبرت السفيرة عن سعادتها بتواجدها في مصر، وأشادت بأجواء السلام والتعايش التي يتمتع بها المجتمع المصري، وأشارت إلى أن العالم اليوم يعاني من تراجع المبادئ الإنسانية، معربة عن أملها في عودة البشر إلى القيم التي نشأ العالم عليها.

وأشار قداسة البابا إلى دراسة تناولت تأثير الهواتف المحمولة على تراجع الإنسانية منذ دخولها حياة الإنسان، كما قدم للسفيرة نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية، وفي هذا الصدد أعربت السفيرة عن سعادتها بافتتاح كنيسة قبطية في دولة الدومينيكان.

وتمنى قداسة البابا لها التوفيق في تعزيز العلاقات بين الدولتين، ووجه لها دعوة لزيارة الأديرة القبطية.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، الدكتورة إيڤون باومان سفير سويسرا بالقاهرة، التي عبرت عن سعادتها بالخدمة في مصر، وعن إعجابها الشديد بالكنيسة القبطية والأديرة المصرية العريقة.

وقدم لها قداسة البابا نبذة عن الحضارات السبع التي مرت على مصر، وعن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانتشارها الحالي حول العالم.

كما تطرق الحديث إلى علاقات الكنيسة الطيبة مع القيادة السياسية وكل أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع في مصر، وأكد قداسة البابا على أن الكنيسة تعتمد في رسالتها على مبدأ "المحبة في العمل".