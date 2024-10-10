شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: بدء التشغيل التجريبي للمتحف المصرى الكبير الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، سيتم بدء التشغيل التجريبي للمتحف المصرى الكبير الأربعاء المقبل ، مؤكدا أن المتحف المصرى الكبير سيكون هدية مصر للعالم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى تصريحات على هامش زيارته لمحافظة الأقصر،أن هناك تطوير شامل لمدينة إسنا لوضعها على خريطة السياحة العالمية