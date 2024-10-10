شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية يترأس الجانب المصرى فى أول مشاورات سياسية مع الدومينيكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت أول مشاورات سياسية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية الدومينيكان بعد توقيع اتفاقية إنشاء آليتها بين وزارتى خارجية البلدين فى أبريل الماضى.

يأتي انعقاد المشاورات في إطار الأهمية التي يوليها الوزير الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لتنشيط ملف العلاقات المصرية اللاتينية في مختلف المجالات.

وقد ترأس الجانب المصري - خلال المشاورات التى عقدت افتراضيا - السفير دكتور سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، بينما ترأس الجانب الدومينيكاني السفير "ريكاردو رويس سيبيدا"، مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الدومينيكانية، وذلك بمشاركة ممثلين عن إدارتي فلسطين والسودان.

وتناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدومينيكان على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما بحثا سبل دفع التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، فضلا عن تكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وأكد السفير أبو العينين، تطلع مصر لزيادة وتيرة التعاون مع الجانب الدومينيكاني في شتى القطاعات خاصة في مجال السياحة، فضلا عن تعزيز العلاقات الثقافية والتعاون في المسائل القنصلية وقضايا الهجرة واستمرار تبادل التأييد في مختلف المحافل الدولية.

واستعرض الجانبان الرؤى المتبادلة حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في السودان، والتطورات السياسية فى أمريكا اللاتينية.

ومن جانبه، أعرب الجانب الدومينيكاني، عن حرصه على مواصلة التنسيق مع مصر إزاء ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من تطورات، لا سيما في ضوء محورية الدور المصري بالمنطقة. وفي ختام المشاورات، اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة للطرفين.