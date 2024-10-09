شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد لجنة متابعة العلاقات المصرية - الأفريقية برئاسة نائب وزير الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية اجتماعها الدورى، بمقر وزارة الخارجية، برئاسة السفير أبو بكر حفنى محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة ممثلى الوزارات والهيئات والجهات الوطنية.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التى تعقدها اللجنة لتعزيز علاقات مصر مع الدول الأفريقية الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار المتابعة المستمرة لوزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، لدفع مسار العلاقات المصرية الإفريقية لآفاق أرحب.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع دولتي الكونغو الديمقراطية وكينيا الشقيقتين، بما يعكس حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز الانخراط المصري في محيطها الإفريقي بما يحقق مصالح الجانبين؛ من تعظيم العائد الاقتصادي والاستثماري للدولة من جانب، ودعم الدول الإفريقية الشقيقة في تنفيذ أجندتها التنموية الوطنية وأجندة التنمية الإفريقية 2063.

كما استعرض المشاركون الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وبحثوا مجالات تعاون جديدة مع الدول الصديقة، في إطار شراكة شاملة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية، وتعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات والتبادل التجاري والاستثمار، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ خطة تنمية الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية.