مستاء من المتاجرة بمرضه.. محامي مؤمن زكريا يكشف آخر التطورات "واقعة السحر" | فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

كشف هيثم الفاوي، محامي لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، عن آخر تطورات قضية فبركة العثور على أعمال سحر خاصة بموكله داخل المقابر، قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين.

وقال الفاوي، في بث مباشر لـ"الخليج 365"، إن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهمة نشر أخبار كاذبة، بالإضافة إلى نشر الصور الخاصة بلاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا دون إذن منه.

وتابع الفاوي، أنه توجه إلى المقابر فور علمه بالواقعة برفقة أصدقائه، وعثر على صور له وطلاسم وعروسة مكبلة بحبال.

وعندما رأى المتهم يقوم بتصويره، طلب منه مسح الصور وعدم إذاعة الأمر على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف الفاوي، أن اللاعب يشعر بالاستياء من انتشار الواقعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعاني من حالة نفسية سيئة بسبب استغلال مرضه.