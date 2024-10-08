المتهم بقتل الرضيعة جانيت يصل محكمة الجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

وصل "محمد.س" المتهم بقتل الرضيعة السودانية "جانيت" بعد هتك عرضها واغتصابها، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، لحضوره جلسة النطق بالحكم عليه بعد إحالة أوراقه لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "م. س" في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، 3 اتهامات أولاها؛ خطف المجني عليها "جانيت" وثانيها؛ هتك عرضها ووثاقها؛ قتلها عمدًا.

وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة، المتهم بقتل الطفلة "جنيت جمعة" -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.