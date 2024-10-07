ضبط 13 عنصرا إجراميا بـ كوكتيل مخدرات بـ 3.8 مليون جنيه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسمي شرطة المعصرة وحلوان، تخصصا في تصنيع وإعداد وتجهيز مخدر الشادو وترويجه على عملائهما، وعُثر بحوزتهما على أربعة كيلو جرامات من نبات الشادو، بالإضافة إلى عدد من الأقراص والأدوات والأجهزة المستخدمة في عملية التصنيع.

كما تم ضبط سيدة بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتها عدد من الأقراص المخدرة المتنوعة. وفي منطقة أخرى، تم ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما ستة كيلو جرامات من مخدر الحشيش.

وضبطت الأجهزة الأمنية 3 عناصر إجرامية، لاثنين منهما معلومات جنائية، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش تزن عشرين كيلو جراماً، وطبنجة معدلة وخزينة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وضبط عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الزاوية، وعُثر بحوزتهما على كيلو ومئة جرام من مخدر الهيروين وسلاح أبيض وميزان حساس. وفي دائرة قسم شرطة الموسكي، تم ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما كمية من مادة الاستروكس المخدر تزن أربعة كيلو جرامات.

وفي منطقة دار السلام، تم ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الأستروكس تزن اثنين كيلو وخمسمائة جرام. كما تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية وسيدة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن اثني عشر كيلو جراماً وبندقية خرطوش.

وبدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، تم ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما اثنين كيلو جرام من مخدر الحشيش وطبنجة صوت، بينما تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة الشروق بحوزتهما كيلو جرام من مخدر الحشيش.

كما تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته تسعة عشر كيلو جراماً من مخدر الأفيون، وعُثر على كيلو جرام من مخدر الحشيش لدى عنصر إجرامي آخر بنفس المنطقة.

وفي دائرة قسم شرطة السلام أول، تم ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من مخدرات الحشيش والآيس، بالإضافة إلى عدد من السجائر المخلوطة بالمواد المخدرة وسلاح أبيض وسيارة بدون لوحات معدنية.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي ثلاثة مليون وثمانمائة وستون ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.