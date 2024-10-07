قبل ترويجها بالمحافظات.. ضبط 350 طربة حشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة بنطاق مديريات أمن الغربية، والدقهلية، ومطروح.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 20 كيلو جرام بالإضافة إلى سلاح أبيض.

والقبض على عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة بني عبيد بالدقهلية، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام.

وضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلوم بمطروح، وبحوزته 20 ألف قرص مخدر و120 زجاجة مواد كحولية.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.