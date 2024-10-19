لا تتجاهلها.. تحذيرات من الإفراط في الباراسيتامول

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر الباراسيتامول من أكثر المسكنات شيوعًا واستخدامًا حول العالم، فهو متوفر بسهولة دون وصفة طبية ويساعد في تخفيف العديد من الآلام.

ولكن هل تعلم أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى عواقب وخيمة؟

ووفق " ميرور" حذر الأطباء من مخاطر تناول كميات زائدة من هذا المسكن، حيث يعتقد كثيرون أنه آمن نسبيا.

أوضح الدكتور جيرارد سينوفيتش، استشاري الألم في Alterneaf: "تعتبر مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل الباراسيتامول، علاجا افتراضيا للألم. ومع ذلك، ينبغي عدم استخدامها لأكثر من 3 أيام متتالية دون استشارة طبية".

وفيما يلي 5 آثار جانبية محتملة لاستخدام مسكنات الألم بشكل يومي:

- التعب والإرهاق

- مشاكل الجهاز التنفسي

- فشل الكبد

- النوبات القلبية

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