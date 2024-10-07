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هيئة الدواء توضح طرق الكشف الذاتى عن سرطان الثدى

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 02:55 م

كشفت هيئة الدواء المصرية عن آليات الفحص الذاتي والكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك لضمان الشفاء السريع حال الإصابة .

وأوضحت هيئة الدواء علامات وأعراض الإصابة بسرطان الثدى والتى تضمنت :-

-ظهور كتلة في الثدي أو بالقرب منه أو في منطقة تحت الإبط.​

-إفرازات الحلمة بخلاف لبن الثدي (الإفرازات ممكن تحصل فجأة وممكن تكون دموية). ​

-تغير في شكل أو ملمس جلد الثدي أو الحلمة، وممكن جلد الثدي يبان متجعد أو متقشر أو ملتهب، وممكن يبان أحمر أو أرجواني أو أغمق من أجزاء تانية من الثدي.​

-تورم أو أي تغيير في حجم أو شكل الثدي.​

-تغيير في شكل الحلمة أو تراجع الحلمة لجوه أو تغيير في الجلد الي حواليها.​


ضروري تزوري الدكتور في أقرب وقت في حالة ملاحظة أي علامة من دول، عشان تعملي الفحوصات اللازمة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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