شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على منافذ حياة كريمة لتوزيع اللحوم بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منافذ مؤسسة حياة كريمة، لتوزيع اللحوم، إقبالا كبيرا من المواطنين، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة.

وقال فادى جمال مسؤل المتابعة بقطاع غرب بمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة وفرت لحوما بلدية طازجة بالشوادر، ولحوما مجمدة ب 210 جنيهات للكيلو ولحوما مستوردة بـ185 جنيها بالمنافذ المتحركة، مشيرا إلى أن منفذ منطقة عابدين، أمام مبنى محافظة القاهرة ، توزيع اللحوم بأسعار مخفضة.

وافتتحت مؤسسة حياة كريمة، عددا من المنافذ المتحركة بالقاهرة، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، ومنها منفذ متحرك، بدار السلام، امام مترو الزهراء ، ومنفذ أخر فى طره، مجمع مدارس بطره شارع مصر حلوان الزراعي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

كما يتمركز منفذ توزيع اللحوم التابع لمؤسسة حياة كريمة بحدائق القبة، ووفرت المبادرة اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيه للكيلو، ولحوم بلدى ب 210 جنيهات للكيلو.



اقبال المواطنين على منافذ حياة كريمة لتوزيع اللحوم بالقاهرة



لحم بقرى بلدي



