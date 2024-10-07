شكرا لقرائتكم خبر عن 41638 شهيدا أكثر من 60% منهم أطفال ونساء وكبار السن جراء الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط 41638 شهيدا أكثر من 60% منهم من الأطفال والنساء وكبار السن جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 65% من المؤسسات الصحية في قطاع غزة وما تبقى يعمل بشكل جزئي.

وتابعت الصحة الفلسطينية: استشهاد 986 كادرا صحيا 4 منهم داخل سجون الاحتلال من أصل 312 معتقلا.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.