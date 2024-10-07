شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: مقتل جندى إسرائيلى وإصابة 2 آخرين فى اشتباكات جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين، مقتل جندى إسرائيلى وإصابة اثنين آخرين فى اشتباكات جنوبى لبنان.

وأعلنت جماعة حزب الله اللبنانى اليوم استهداف قاعدة نيمرا العسكرية الإسرائيلية في طبريا، وأكدت وسائل إعلام عبرية أن هناك أنباء عن سقوط إصابات في طبريا جراء انفجار عدد من الصواريخ التى أطلقت من لبنان.

وشن الجيش الإسرائيلى غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وشهدت المنطقة انفجارات قوية نتيجة الغارات، وبعدها اشتعال النيران فى المنطقة المستهدفة.