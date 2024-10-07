شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كنيسة العذراء بالفجالة بعد تدشينها بيد البابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بالفجالة، وشهد أيضا احتفالية مرور 140 سنة على الكنيسة، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن الكنيسة:

- أنشئت الكنيسة في الربع الأخير من القرن الـ19، وتم افتتاحها في سبتمبر 1884.

- بدأ إنشاء الكنيسة سنة 1878م ، ببدء الصلاة دون استكمال إنشاء مبنى الكنيسة، واستغرقت فترة إنشاء الكنيسة 6 سنوات (ما بين 1878 - 1884) وتم الافتتاح سنة 1884.

- تعد أول كنيسة تبنى في القاهرة في العصور الحديثة بعد الكنيسة المرقسية التي بنيت سنة 1800م.

- نجح ميخائيل بك جاد في استصدار القرار الرسمي بإنشاء الكنيسة في عهد الخديوي توفيق وفي حبرية المتنيح البابا كيرلس الخامس.

- رسم الفنان اليوناني "بيريكليس تشيريوتيس" أيقونات الكنيسة عام 1896.

- استكملت الإنشاءات بالكنيسة، فبني بيت السيدات البحري (كنيسة الملاك الآن)، وبيت القربان والمنارة.

- تم ترميم الكنيسة أكثر من مرة، فقد تم ترميمها مرتين عامي 1921 و 1946م.

- تم ترميم الكنيسة عام 1992م لإزالة آثار الزلزال.

- في عام 2009 أعيد ترميم الهيكل ترميما واسعًا.

- زار المتنيح البابا شنودة الثالث الكنيسة في 27 ديسمبر 1998، وافتتح الكنيسة بعد التوسيع وتفقد كافة المنشآت الجديدة ومنها كنيسة القديس بولس الرسول التي ضمت الأيقونات الأثرية التي بالكنيسة.

- تمت توسعة الكنيسة من بعد إنشائها فتم شراء أرض غرب الكنيسة وعملها كقاعة امتداد لصحن الكنيسة، بالإضافة إلى إنشاء مبنى جانبي متصل بالكنيسة يشمل عدة خدمات.

- شكل البابا كيرلس السادس لجنة لإدارة شؤون الكنيسة ضمت لجانا فرعية منها لجنة العضوية الكنسية والافتقاد ولجنة الخدمات الكنيسة والوعظ، ولجنة الدياكونية، ولجنة الخدمات التربوية ولجنة الصيانة والتنظيم، واللجنة المالية.

- تم إنشاء كنيسة ومذبح جديد باسم الشهيد أبي سيفين في الجهة القبلية من الكنيسة بالدور الأرضي، حيث انتهى العمل فيها في أغسطس 2024.

- تم ترميم الواجهات البحرية (الأثرية) والغربية والمدخل البحري والهيكل والمقصورة وصحن الكنيسة، حيث بدأ الترميم في فبراير عام 2023، وانتهى أول أغسطس 2024.

- تدشين مذبح السيدة العذراء ومذبح الشهيد مارجرجس وأيقونات ضابط الكل والثيؤطوكوس في شرقية الهيكل، وحامل الأيقونات والأيقونات الجانبية بيد قداسة البابا تواضروس الثاني في 6 أكتوبر 2024.

