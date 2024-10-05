أمجد الحداد: فصل الخريف اسوأ من الشتاء في انتشار عدوى أمراض الجهاز التنفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن فصل الخريف اسوأ من الشتاء في انتشار العدوى لأنه فصل التقلبات الجوية ويساعد على انتشار نزلات البرد والأنفلونزا ومعه موسم المدارس وتنتشر فيه عدوى أمراض الجهاز التنفسي.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن موسم الخريف معروف عنه أنه موسم انتشار العدوى التنفسية والبرد ونزلة الانفلونزا أكبر مثير لمريض الحساسية.

وتابع: "الإصابة بالبرد مختلف عن الانفلونزا وعدوى الانفلونزا شديدة وقد تصيب صاحبها بملازمة السرير وسخوني وممكن يكون لها مضاعفات وبيكون في ارتفاع حرارة وكحة والبرد والانفلونزا عند مريض الحساسية اسوأ من غيره"، مشيرا إلى أن العدوى الفيروسية لا تحتاج إلى مضادات حيوية مجرد الراحة وتناول السوائل.