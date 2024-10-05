"هنوفر لكم شغل بره مصر" .. حيلة عصابة للنصب على مواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق أفادت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بإنشاء وإدارة شركة بدون ترخيص- كائنة بمحافظة القاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركة المشار إليها وتبين هروب مالكها وأمكن ضبط كلاً من "المدير المسئول، موظف -لأحدهما معلومات جنائية".

عُثر بحوزة المتهمين على (كمية لمخدري "الآيس، الحشيش الصناعي" - عدد من جوازات السفر خاصة بالمواطنين- عدد من صور العقود وطلبات وإقرارات التوظيف لراغبي العمل بالخارج)

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكافة أشكالها.