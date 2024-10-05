تأجيل مُحاكمة مُتهم في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة المتهم "محمود. ع."، في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة، لجلسة 14 ديسمبر المقبل، لحضور المحامي الأصيل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي، ومحمـود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت قضت محكمة جنايات الجيزة، في وقت سابق بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة".