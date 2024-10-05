ضبط عامل بالفيوم بحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم، من ضبط عامل؛ لاتهامه بتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها، بحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم أفادت قيام عامل - له معلومات جنائية- مُقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بداخل الورشة على مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية – 12 كيلو جرام من المواد الخام – الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزي ومتجري الألعاب النارية.