خدعهم بالعلاج الروحاني.. ضبط دجال بالأقصر يروج لأعمال السحر عبر مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص، بالترويج عن أعمال الدجل والسحر بالأقصر.

قالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل – مقيم بمحافظة الأقصر .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، حال تواجده بدائرة مركز شرطة الأقصر، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل.

وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر، وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني، والترويج لنشاطه الإجرامي من خلال الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.