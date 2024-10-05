اليوم.. استكمال محاكمة 6 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، إعادة محاكمة 6 متهمين سبق الحكم عليهم؛ لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث، التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم أداء قوات الأمن عملها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.