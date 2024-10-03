بعد اتهامها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها.. إخلاء سبيل الراقصة صوفيا لورين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

قررت الجهات المختصة إخلاء سبيل الراقصة صوفيا لورين بضمان محل إقامتها على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وبث مقاطع خادشة للحياء عبر تطبيق تيك توك من خلال استعراض أجزاء حساسة من جسدها.

وقال مينا ناجي محامي الراقصة صوفيا لورين، إنه تقدم بطلب لإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات وقررت المحكمة إخلاء سبيلها بالضمان الشخصي على ذمة القضية.

وفجرت الراقصة والتيك توكر الشهيرة صوفيا لورين عدة مفاجآت خلال الإدلاء بأقوالها أمام النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، عندما واجهتها النيابة بالاتهامات المنسوبة إليها بالتحريض على الفسق والفجور وبث مقاطع خادشة للحياء عبر تطبيق تيك توك، من خلال استعراض أجزاء حساسة من جسدها.

والتزمت الراقصة "صفاء.ا" وشهرتها "صوفيا لورين" طوال 7 ساعات مدة التحقيق بنفي الاتهامات المنسوبة إليها مرددة أنها لم تقم بالتحريض على الفجور أو بث مقاطع خادشة قائلة: "انا رقاصة ودي طريقة لبسي والرقص شغلي ومقصدش احرض على حاجة".

كما قالت الراقصة صوفيا لورين إن مقاطع الفيديو التي تقوم بتصويرها وبثها عبر تطبيق تيك توك تهدف إلى جمع المشاهدات وزيادة الأرباح والاموال الناتجة من تلك المشاهدات مؤكدة: "انا معملتش حاجة غلط ده شغلي" .

وكشفت التحقيقات أن المتهمة صوفيا لورين ألقي القبض عليها في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي أمام كبارية داخل مركب نيلية بشارع جزيرة العرب بالمهندسين، وذكرت في التحقيقات أنها عندما ألقي القبض عليها كانت متوجهة لعملها :"عندي نمرة في الكباريه" ، وأضافت أنها فوجئت بـ10 أشخاص يلقون القبض عليها وتم اقتيادها إلى مباحث الآداب ثم ترحيلها للنيابة العامة.

ومثلت الراقصة الشهيرة والتيك توكر صوفيا لورين أمام نيابة العجوزة لمواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها عقب إلقاء القبض عليها من داخل ملهى ليلي "كباريه" بالعجوزة.

ووجهت النيابة للمتهمة اتهامات التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري من خلال بث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق تيك توك.

واستعرضت النيابة محضر الضبط الوارد به "الأكاونت" الخاص بالمتهمة عبر تطبيق تيك توك الذي يتضمن عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء بملابس شبه عارية تستعرض من خلالها المتهمة جسدها على متابعيها.

وطلبت النيابة تحريات مباحث مكافحة جرائم الآداب حول نشاط المتهمة وباشرت التحقيق مع المتهمة حيث واجهتها بمقاطع الفيديو المحرزة وعلى حسابها الشخصي عبر تطبيق تيك توك الذي تبث من خلاله مقاطع فاضحة وخادشة للحياء.