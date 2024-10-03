شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال و"نقابات العمال العرب" يبحثان عددا من الملفات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد المنعم الجمل، بمقر الاتحاد العام، جمال قادرى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، وأمين عام الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، وذلك لبحث عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق فيما بينهم في بعض القضايا ذات الأهمية.

كما أكد الطرفان خلال اللقاء على إدانة كافة أعمال العنف التى تشهدها المنطقة على كافة الأصعدة.

شارك بالاجتماع، المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام، وكذا أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للنقل البرى، وأمين الصندوق المساعد للاتحاد العام، وهشام فؤاد، رئيس نقابة المرافق العامة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام.

وكان قد أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، الإجراءات العقابية التي اتخذتها إسرائيل ضد العمال في فلسطين، واستبعادها لأكثر من 200 ألف عامل فلسطيني، والتنكيل بهم وممارسة الضغوط عليهم بحصار مالي ورفض دفع الأجور والتعويضات، مؤكدا أن الاستغناء عن العمالة الفلسطينية ليس أمار مفاجئا ولكنه مخطط له كإجراء عقابي منذ أشهر، عندما أغلقت إسرائيل المعابر والحواجز العسكرية مع الضفة الغربية ومنعت ما يقرب من 225 ألف عامل فلسطيني من الوصول لأماكن عملهم ، بهدف إضعاف الوضع الاقتصادي.

وأكد عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن إسرائيل خالفت كل مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ، الأمر الذي يستدعي سرعة اتخاذ قرارات دولية حاسمة لوقف الانتهاكات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، كما أدان الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد أبناء فلسطين ،وما يتعرض له أبناء غزة من دمار شامل باستهداف المدنيين.



