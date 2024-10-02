الأمن العام يشن حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية مكثفة في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت الجهود عن النتائج الإيجابية التالية:

في مديرية أمن أسوان تم ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7.2 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين بحوزة أربعة متهمين. كما تم تنفيذ 693 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وأثمرت جهود الحملات في دمياط عن ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث تم ضبط 7.4 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و9 كيلو جرام من مخدر البانجو، و12.5 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين.

وضبطت الجملات 3 قطع سلاح ناري عبارة عن طبنجة واثنين فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة أربعة متهمين لهم معلومات جنائية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.