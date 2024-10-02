ضربة موجعة لمعلمين المكيفات والسلاح في 9 محافظات.. سقوط 15 من تجار الصنف والحصيلة ملايين | صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة؛ حيث واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن المنوفية، والبحيرة والشرقية، وبورسعيد، وقنا، ودمياط، والجيزة، والغربية، وجنوب سيناء، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة حيث تم تحقيق النتائج التالية.

ففي مديرية أمن المنوفية تم ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة الباجور وبحوزتهما كمية من مخدري الهيروين والآيس.

وفي مديرية أمن البحيرة، تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وبحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدري الهيروين والآيس وبندقية خرطوش و2 فرد محلي وعدد من الطلقات.

أما في مديرية أمن الشرقية، تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وكيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الآيس وبندقية آلية، وعدد من الطلقات وميزان حساس، كما تم ضبط عنصر إجرامي آخر له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر، وبحوزته 3 كيلو جرام من مخدر البانجو وبندقية خرطوش وفرد محلي وعدد من الطلقات وسلاح أبيض ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وفي مديرية أمن بورسعيد تم ضبط 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثان بور فؤاد، وبحوزتهم 25 كيلو جرام من مخدر الهيدرو.

أما في مديرية أمن قنا، فقد تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة نقادة وبحوزته كيلو جرام من مخدر الشابو، وكمية من مخدر الأفيون كما تم ضبط عنصرين إجراميين مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا، وبحوزتهما 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الأفيون وعدد من الأقراص المخدرة.

وفي مديرية أمن دمياط، تم ضبط 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهم كيلو جرام من مخدر الحشيش و5 كيلو جرام من مخدر البانجو وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات وسلاحين أبيضين.

وفي مديرية أمن الجيزة، تم ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزتهما 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

أما في مديرية أمن الغربية، تم ضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزته 4.5 كيلو جرام من مخدر الهيدرو.

وفي مديرية أمن جنوب سيناء، تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة نويبع وبحوزته 7.4 كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 2.7 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.