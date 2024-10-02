نائبة وزير الصحة: مصر بها أعلى معدلات للولادة القيصرية بنسبة 72%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن الاهتمام بأول عامين للطفل بداية من وجوده في بطن أمه يمثل 85% من صحة الإنسان، لذلك لابد من الاهتمام بالألف يوم الذهبية بداية من وجود الجنين في رحم الأم مرورا بالخروج إلى الحياة نهاية فترة التأسيس الخاصة بالأطفال من تغذية صحيحة للوصول لأجيال صحية قادرة على العطاء لوطنه وأسرته والمجتمع ككل.

وأضافت الألفي، خلال ورشة عمل بالتعاون مع اليونيسيف ووزارة الصحة، أن الفترة الحالية تشهد أقصى اهتمام بصحة الإنسان المصري بشكل عام والأجيال الصغيرة التي تعد أمل المستقبل والحاضر ، مشيرة إلى أن التغذية غير السليمة تؤثر سلبياً على تفاعل الطفل مع المجتمع والبيئة المحيطة.

وأوضحت أن مصر اتخذت خطوات جدية في مجال التنمية البشرية وحصلت مصر علي المركز 106 من 220، وهذا المركز نتيجة سوء التغذية التي بدورها أدت إلى التقزم والسمنة وبدورها يتم الوصول إلى عدم التحصيل الدراسي والتفاعل مع البيئة المحيطة مشيرة إلي أنه يجب الاهتمام بالطفل بداية من وجوده في رحم الأم.

وأكدت الألفي أن مصر تتربع على معدلات القيصرية بنسبة 72% من إجمالي عدد الولادات وهي نسبة ليست بالقليلة والتي بدورها تؤدي إلى مشكلات كبيرة لدى أطفال الولادة القيصرية ومن أبرزها التوحد ، والتشوهات الخلقية، هذا بالإضافة إلي أن الولادة القيصرية تؤثر علي الساعة الذهبية الأولي للطفل التي يحصل عليها ٢٧٪ من الأطفال.