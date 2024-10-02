يلتقط السيارة على مسافة 300 متر.. ماذا نعرف عن رادار ساهر الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

بعد تعدد حوادث الطرق بسبب السرعة الزائدة مؤخرًا، وجه النائب العام كافة نيابات الجمهورية بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة إلى المحاكمة العاجلة، ما النظر في تفريد الغرامات بين الحد الأدنى والأقصى بحيث تقرر الغرامة وفق مقدار التجاوز في السرعة المقررة.

تنتشر عدد من الرادارات الحديثة على أبرز الطرق والمحاور بمختلف المحافظات؛ لضبط السرعات المقررة للسيارات ورصد القيادة الجنونية، أو الحديث عبر الهاتف، وعدم ارتداء حزام الأمان.

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تركيب عدد من الرادارات شديدة الدقة والجودة والمعروفة باسم "ساهر 2020"، لديه القدرة على تحديد صورة ركاب السيارة بجودة عالية وتوضيح تفاصيل حتى 8 حارات مرورية.

مميزات رادار ساهر 2020 الجديد

- الجودة الليلية للصورة، وتصل حتى 36 ميجابيكسل ومسافته تتجاوز 300 متر.

- يلتقط صورة كاملة لقائد السيارة داخلها وبالتبعية، أي مخالفة يرتكبها داخل السيارة مثل المحمول والحزام ووجود الأطفال في الكرسي الأمامي مثلا، وكل هذه المخالفات سيتم وضعها على مخالفة تجاوز السرعة التي سيتم تحديدها باللافتات التحذيرية على كل الطرق بتحديد السرعة المقررة لكل طريق.

- المخالفة على الهاتف المحمول، إذ تصل قائد السيارة على "الموبايل" عقب ارتكابها بدقائق، وتدمج بملفه الإلكتروني مباشرة.

- أماكن تركيب ساهر 2020

- في طريق السويس، محور المشير (NA)، محور المشير الجديد الواصل من الـ"NA" حتى أمن الدولة، التسعين الشمالي، التسعين الجنوبي، طريق المطار، كوبري أكتوبر، الكورنيش، صلاح سالم، محاور القاهرة الجديدة.

من جانبه كشف اللواء أحمد هشام ، الخبير المروري ، عن أماكن تواجد الرادارات الحديثة ، موضحا أنها تتواجد على كافة المحاور والطرق الرئيسية والطرق السريعة ، سواء الصحراوية أو الزراعية .

وأوضح اللواء أحمد هشام ، أن الغرض الرئيسي من الرادارات الحديثة هو التزام قائد السيارة بتعليمات وأداب المرور، خاصة بالنسبة للسرعة المحددة .

وأشار الخبير المروري إلى أن الرادارات تعتمد على الذبذبات التي تحدد سرعة قائد السيارة على الطريق، والتي من خلالها يمكن تحديد ما إذا كان قائد السيارة تجاوز السرعة القانونية أم لا .

وتابع أن المخالفة تصل لجهات المرور برقم اللوحة المعدنية وصورة السائق ولون السيارة، وتصل فورا إلى الملف الإلكتروني خلال دقائق.

وأكمل أن السائق يتلقى رسالة من الجهة المرورية بأنه أرتكب مخالفة بالعنوان والسبب، معقبا أن الرادار يحسب السرعة قبل وبعد المرور على الرادار.

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