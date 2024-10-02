لمدة 10 أيام.. غلق كلي لشارع عزيز أباظة في الزمالك (التحويلات المرورية)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لتنفيذ استكمال أعمال تحويل خطوط الصرف الصحي المتعارضة مع تنفيذ أعمال بمحطة مترو أنفاق الزمالك.

مما يستلزم الغلق الكلى لشارع عزيز أباظة عند تقاطعه مع شارع يحيى إبراهيم على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة 10 أيام، ليلاً ونهاراً اعتباراً من يوم الخميس الموافق 3/10/2024.

وسيتم تحويل الحركة المرورية للقادم من شارع عزيز أباظة يسلك يساراً شارع حسن عاصم فيميناً شارع البرازيل وصولاً لشارع عزيز أباظة مرة أخرى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.