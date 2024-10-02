إحباط مخطط "عصابة الأجانب" لغسل 120 مليون جنيه.. ماذا فعل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

إتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية ضد 7 عناصر إجرامية يحملون جنسيات أجنبية، لقيامهم بغسل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة وترويج المواد المخدرة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وجعلها تبدو شرعية من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات. قدرت أفعال الغسل بحوالي 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

تأتي هذه الجهود في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.