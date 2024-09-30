"الزراعة" تصدر طبعة جديدة من كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، طبعة جديدة من التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية، طبعة 2024 .

وتقدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالشكر إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية على ما تقوم به من جهود مخلصة في مجال إدارة مبيدات الآفات في مصر للارتقاء بالإنتاج الزراعي.. لافتا إلى أن مكافحة الآفات تعد من أهم العناصر المؤثرة في عملية الإنتاج الزراعي، والتي تساعد في حماية إنتاجية المحاصيل وبالتالي تحقيق عائد مجز للمزارع.

وأشار فاروق إلى أن عملية مكافحة الآفات شهدت تطورا كبيرا، نظرا لاستخدام مجموعة من التقنيات الحديثة، والاستفادة القصوى من الوسائل الطبيعية والحيوية من خلال منظور بیئي و اقتصادي واجتماعي أو ما يطلق عليه المكافحة المتكاملة للآفات، الأمر الذي يتفق مع سياسة واستراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرا إلى أن برامج المكافحة المتكاملة للآفات تهدف إلى الحفاظ على نشاط الأعداء الحيوية وعدم الإضرار بصحة الإنسان وسلامة البيئة مع زيادة القدرة التنافسية لتصدير منتجات زراعية نظيفة من خلال الالتزام بالحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات على هذه المنتجات.

وقال الوزير إن استخدام وزارة الزراعة النظم المكافحة المتكاملة للآفات جاء كحصيلة للبحوث العلمية التي يتم إجراؤها في مركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع الجامعات والهيئات البحثية الأخرى، وذلك من خلال الفرق التي تبحث في بناء برامج مكافحة متكاملة تتسم بالديناميكية والقدرة على التأقلم مع تغيرات البيئة الزراعية، لافتا إلى أن هذا الكتاب يعد دليلا إرشاديا لكل المهتمين بمكافحة الآفات الزراعية، وخاصة الأخوة الزراع ورجال الإرشاد الزراعي والباحثين في كافة مواقع البحث العلمي الزراعي.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أهمية إتاحة حق المعرفة للجميع ودعم الوعي والإعلام بمنظومة إدارة المبيدات.. موضحا أن اللجنة وضعت ضمن أولوياتها إعداد سلسلة من الإصدارات التي تهم العاملين في مجال مكافحة الآفات من الباحثين والدارسين وتجار المبيدات والمرشدين الزراعيين وجمهور الزراع والعاملين في صناعة المبيدات وكافة المهتمين بسلامة وصحة الإنسان وحماية البيئة على المستوى القومي.

وأوضح أن "التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية 2024"، يعد واحدا من أهم إصدارات لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والذي يضم كافة التفاصيل فيما يخص التوصيات بالمبيدات التي أثبتت تجارب التقييم الحيوي كفاءتها وفاعليتها، إضافة إلى أمان هذه المبيدات النسبي على صحة الإنسان والحيوان والنظام البيئي غير الحي، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإصدار إضافة قيم ما قبل الحصاد (PHI) لكل مبيد على كل محصول وكذا قيمة أقصى متبقي مسموح به (MRL) وهو إنجاز غير مسبوق.