أمطار ورياح.. الأرصاد تٌحذر من حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "هيئة الأرصاد"، أن طقس الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة منها نشاطًا للرياح وفرص لسقوط الأمطار.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود خلال الـ6 أيام المقبلة، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الأحد تشهد نشاطًا للرياح على بعض شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية، وسرعة الرياح تتراوح بين 40 إلى 50 كم لكل ساعة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

وأشارت إلى أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة يوم الأحد المقبل الموافق 29 سبتمبر 2024، على مناطق من مدن القناة وشمال ووسط سيناء.

وتابعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد رياحًا معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأكملت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، تشهد فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من "السلوم ومطروح"، على فترات متقطعة.