تفاصيل مقتل طفلة وإصابة والديها في "خناقة شوارع" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في مقتل طفلة وإصابة والديها خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء، في منطقة بولاق الدكرور

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن مشاجرة وقعت بين والدي الطفلة، وبين شقيقين، بسبب خلافات بينهم، وخلال المشاجرة تعرضت الطفلة لاعتداء بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتلها، كما أصيب والديها.

بدأت الواقعة ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل طفلة تبلغ من العمر 12 سنة وإصابة والديها خلال مشاجرة في بولاق الدكرور.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين والدي الطفلة، وبين شقيقين، بسبب خلافات بينهم، وخلال المشاجرة تعرضت الطفلة لاعتداء بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتلها، كما أصيب والديها.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرروا محضرًا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.